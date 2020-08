Kernöl in der Hoxton Street

Mit ihrem Café „Monaliciousfood“ im trendigen Hoxton im Londoner East End hat sich die Österreicherin Mona Saad einen Lebenstraum erfüllt.

In der trendigen Hoxton Street im Osten von London leuchten wieder die Lichter. Bei der Wiedereröffnung der Gastronomie in den Sommermonaten war auch die Österreicherin Mona Saad vorn mit dabei, die nach mehr als drei Monaten ihr Café mit dem Namen „Monaliciousfood“ wieder aufmachen durfte: „Corona hat uns genau in dem Moment erwischt, als wir begonnen hatten, uns zu etablieren“, sagt sie. Umso mehr werde man nun alles daran setzen, den Erfolg des jungen Lokals zu sichern.