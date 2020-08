Wiener Charmeoffensive für Scholz

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner pries im Gespräch mit Olaf Scholz, dem SPD-Kanzlerkandidaten, das Krisenmanagement der Koalition in Berlin.

Zwei Wochen ist es her, dass die SPD Olaf Scholz mehr als ein Jahr vor der Bundestagswahl überraschend reibungslos und einmütig zum Kanzlerkandidaten gekürt hat. Kein Fehlstart wie oft in der Vergangenheit, sondern allenfalls ein Frühstart, der dem Vizekanzler und Finanzminister ein leichtes Umfragehoch einbrachte – seiner Partei indes noch nicht so recht, die weiter unter der 20-Prozent-Marke mit den Grünen um Platz zwei rangelt. Ein Szenario, nicht unähnlich dem österreichischen.