Corona-Training für den Weihnachtsmann

Weihnachten ist noch vier Monate entfernt. In Großbritannien werden die Weihnachtsmänner schon jetzt auf ihren großen Auftritt vorbereitet.

Vier Monate vor dem Heiligen Abend bereiten sich die Weihnachtsmänner in Großbritannien auf ihren großen Auftritt trotz Corona-Krise vor. Zum Trainingsprogramm gehören in diesem Jahr auch Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie.

So müssen die Weihnachtsmänner lernen, den Abstand einzuhalten und rote Masken zu tragen, die zum sonstigen Outfit passen. Zu den Feiertagen gehöre der Weihnachtsmann einfach dazu, sagte James Lovell, Direktor einer Weihnachtsmannschule, am Montag in London.

(APA/DPA)