Schuljahr in Mexiko beginnt mit TV-Unterricht

Statt weiter über Distance Learning oder Unterricht in Klassen zu diskutieren, hat Mexiko einen anderen Weg gewählt. Wohl auch, weil eine flächendeckende Internetversorgung nicht vorhanden ist. Das neue Schuljahr hat wegen der Coronavirus-Pandemie mit Unterricht per Fernsehen und Radio begonnen. Mehrere Sender strahlten am Montag erstmals Programme für verschiedene Stufen aus, die zusammen mit dem Bildungsministerium entwickelt worden waren. Der Unterricht in den Klassenzimmern ruht seit März. Eine Rückkehr ist nach Einschätzung der Regierung für die rund 30 Millionen Schülerinnen und Schüler derzeit nicht sicher.

In Mexiko sind mehr als 60.000 Personen nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Im weltweiten Vergleich liegt das Land nach den USA und Brasilien auf Platz drei.

Nur etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) der mexikanischen Haushalte haben nach offiziellen Angaben Zugang zum Internet. Einen Fernseher besitzen hingegen 95 Prozent. Der Unterricht an öffentlichen Schulen soll daher durch 4.550 Sendungen im Fernsehen und 640 im Radio - auch in 20 indigenen Sprachen - erfolgen. An Privatschulen wird derzeit größtenteils per Internet unterrichtet.

(APA/DPA)