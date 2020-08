Donald Trump: Volles Programm gegen "Peking Biden"

Erbaulich und positiv wollten die Republikaner in ihren Parteitag gehen, doch davon war wenig zu sehen. Trump und seine Gefolgschaft attackieren Biden frontal, die “radikale Linke” drohe die USA zu zerstören.

New York. Noch vor der Eröffnung des Hauptprogramms zur Primetime in der Nacht auf Dienstag ließ Donald Trump keinen Zweifel daran, dass die Schlammschlacht im Wahlkampf auch während des Parteitages der Republikaner weitergehen wird. Unverhofft tauchte der Präsident in Charlotte auf und wandte sich an die Delegierten, die sich in der größten Stadt North Carolinas eingefunden hatten. Joe Biden und die Demokraten “verwenden Covid, um die Wahl zu stehlen”, sagte Trump, nachdem ihn seine Partei offiziell zum Kandidaten für die Wahl am 3. November gekürt hatte.