Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das wichtigste im Überblick:

Parteitag der Republikaner: Donald Trump wurde offiziell zum Kandidaten gekürzt. Der US-Präsdient und seine Gefolgschaft attackierten auf dem Parteitag Joe Biden frontal, die “radikale Linke” drohe die USA zu zerstören. „Erbaulich und positiv“ war das nicht, schreibt Korrespondent Stefan Riecher in seiner Analyse. [premium]

EU zum Fall Nawalny: Die Berliner Klinik Charité geht von Vergiftung des Putin-Kritikers aus. Die Europäische Union verurteilt schärfstens den mutmaßlichen "Angriff auf Nawalnys Leben“ und fordert von Moskau sofort eine unabhängige Untersuchung. Mehr dazu

Mladic vor UNO-Tribunal: Mehr als 25 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica muss sich heute erneut der serbische Ex-General Ratko Mladic, den Richtern stellen. In Den Haag beginnt der Berufungsprozess gegen den 77-Jährigen, der 2017 in erster zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Mehr dazu

Thiem verliert in New York: Der Weltranglistendritte Dominic Thiem ist sein erstes Spiel im Masters-1000-Event in Flushing Meadows missglückt. Er unterlag am Montag gegen Filip Krajinovic in zwei Sätzen mit 2:6, 1:6. Mehr dazu

ORF-Sommergespräch: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war am Montagabend bei Simone Stribl zu Gast. Beim Thema Arbeit wirkte sie weniger überzeugend als zuvor bei ihrer „Sprechstunde zum Thema Corona“, schreibt Iris Bonavida. [premium]

Morgenglosse: „Birgit Hebeins Pop-up-Vernarrtheit nervt“, kommentiert Dietmar Neuwirth. Mit dem politischen Instrumentalisieren des Themas Radfahren werde von anderen Versäumnissen abgelenkt. Mehr dazu

Der Morgen live: