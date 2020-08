Auch Muse kommen zum Nova Rock 2021

Vom 2. bis 5. Juni 2021 soll in Nickelsdorf das Nova Rock Festival stattfinden. Mit Muse wurde nun ein Headliner für den Abschlusstag gefunden.

Werden im kommenden Jahr wieder große Konzerte und Festivals stattfinden können? Die Veranstalter rechnen damit und schmieden Pläne für 2021 - auch das Nova Rock im Burgenland. Nun hat das Festival, das vom 2. bis zum 5. Juni 2021 in Nickelsdorf stattfinden soll, einen weiteren Headliner gefunden: Muse werden am Samstag, dem letzten Festivaltag auftreten - vermutlich mit einer gewohnt bombastischen Show. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit.

Das Open Air steht unter dem Motto "You can't cancel Rock and Roll“. Bereits zuvor war festgestanden, dass System of a Down, Volbeat und Seiler & Speer nach der diesjährigen Absage auch im kommenden Jahr die Headliner geben. Auftreten werden auch Korn, Billy Talent oder Deichkind sowie die Punkrocker Rise Against, Bullet For My Valentine der deutsche Dancehall-Musiker Trettmann und die Band Distillers um Frontfrau Brody Dalle.

34 Millionen Euro bei Mattersburger Commerzialbank

Veranstaltet werden das Nova Rock und Frequency dem größten heimischen Konzertveranstalter Barracuda. Im Skandal um die Mattersburger Commerzialbank bangt dieser um 34 Millionen Euro. Ende Juli gab die Mutterfirma CTS Eventim, die Barracuda Anfang des Jahres übernommen hatte, bekannt, das Tochterunternehmen zu sichern.

