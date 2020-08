Ifo-Experte: Aufschwung in Deutschland ist noch fragil

Auch nach dem vierten Anstieg des Geschäftsklima-Barometers in Folge sieht das Ifo-Institut die deutsche Wirtschaft noch nicht über den Berg.

"Der Aufschwung ist noch fragil", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir sind noch nicht auf dem Vorkrisenniveau angekommen." Dennoch zeichne sich für das laufende Sommerquartal ein kräftiges Wachstum ab nach der schweren Corona-Rezession im ersten Halbjahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im dritten Quartal um knapp sieben Prozent zulegen. "Es ist viel Hoffnung in der deutschen Wirtschaft, dass der Aufschwung weitergeht", sagte Wohlrabe.

Die Exporterwartungen der Unternehmen sind im August allerdings leicht gesunken. "Das Auslandsgeschäft bleibt schwierig", sagte der Ifo-Experte mit Blick auf die Rezession bei vielen Handelspartnern. "Angesichts der fragilen Lage in den anderen europäischen Ländern schlägt sich die deutsche Exportwirtschaft aber ganz gut."

In den einzelnen Bereichen läuft es jedoch recht unterschiedlich. Wichtige Branchen wie die Elektrotechnik und der Maschinenbau täten sich aktuell noch schwer. Im Handel habe die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer nicht zu Euphorie geführt. "Von einem Kaufrausch kann man nicht sprechen", sagte Wohlrabe. In einzelnen Bereichen laufe es aber "richtig gut" - etwa in Baumärkten sowie im Geschäft mit Einrichtungen und Unterhaltungselektronik.

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hellt sich nach dem Rekord-Einbruch der Wirtschaft in der Corona-Krise zusehends wieder auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für August kletterte auf 92,6 Zähler von 90,4 Punkten im Juli.

(Reuters)