„Tenet“: Die ultimative Show des Christopher Nolan

Der erste große Hollywood-Film seit Ausbruch der Pandemie berauscht, beglückt, fordert uns heraus: Autor und Regisseur Christopher Nolan lässt in „Tenet“ die Zeit zugleich rückwärts und vorwärts laufen. Die Handlung? Nebensache.

Rückwärts wird die Welt gerettet, rückwärts wird sie aber auch zerstört. Was ein bisschen nach einem Rätsel klingt, ist nicht nur ein Sinnbild, sondern die Prämisse für den derzeit wichtigsten Film der Welt – den ersten großen Hollywoodfilm seit Ausbruch der Sars-Cov-2-Pandemie. Und der ist bewusst komplex. Das fängt damit an, dass in „Tenet“ Gegenstände, etwa Munition, auch invertiert funktionieren.

Plötzlich wird nicht mehr geschossen, sondern die Kugel vom Schießenden in seiner Pistole gefangen. Die Handlung läuft rückwärts. Für die Körper, die die Kugeln verlassen, ist das besonders gefährlich. Daran, dass etwas rückwärts läuft, erkennt man Zeitreisende, sie bewegen sich rückwärts, kämpfen rückwärts, fahren rückwärts Auto. Und so begegnen sich dann auch Menschen, meistens ringend, schlagend, rasend: die einen rückwärts, die anderen vorwärts. Wer anfängt, sich dieses Spiel auszumalen und auf einen Action-Agenten-Sci-Fi-Film zu beziehen, der seine Mittel absolut kontrolliert, der beginnt, eine Ahnung zu haben von der ultimativen Show, die Christopher Nolan sich da ausgedacht hat. Sie ist berauschend. Sie ist agil und herausfordernd. Sie ist verwirrend und beglückend. Sie ist sehr vieles auf einmal, während die Teile des Puzzles durch die Luft fliegen.

Ein Mann mit wenigen Eigenschaften

Die Handlung selbst, die Story, in der ein amerikanischer Agent, ein mysteriöser Helfer und ein russischer Waffenhändler samt betrügender Ehefrau größere Rollen spielen, ist in den Hintergrund verbannt, was für eine Produktion dieser Größenordnung vielleicht die radikalste Entscheidung überhaupt war. Während seit Jahren die Renaissance der Geschichten, der Intrigen, der zwischenmenschlichen Abgründe und deren detaillierte Auserzählung, nicht zuletzt in den Serien der Streaming-Dienste, gefeiert wird, sucht Autor und Regisseur Christopher Nolan das Gegenteil. Als einer der letzten Autorenfilmer, dem amerikanische Studios große Budgets anvertrauen und für den Warner Bros. nun sogar auf einen Kinostart mitten in der Pandemie setzt, kann er es sich offenbar leisten.

Im Mittelpunkt von „Tenet“ steht ein Mann mit ganz wenigen Eigenschaften, ein Protagonist, wie er sich selbst beizeiten selbstironisch nennt, der keinen Namen trägt und dessen Motivationen, die Welt zu retten, bis zum Schluss unterbelichtet bleiben. Dass der Schauspieler, der ihn spielt, John David Washington, schwarz ist, könnte man spitzfindig dazu in Beziehung setzen – als Symbol dafür, wie mit schwarzen Menschen im Mainstream umgegangen wird oder als Spiel mit dieser Erkenntnis.

Ganz im Gegensatz vor allem zu Nolans „Interstellar“ mit Matthew McConaughey und Jessica Chastain gibt es hier keine Biografie, kaum eine emotionale Verquickung, keine Beziehung der Figuren untereinander jenseits ihrer Funktionen. Das passt dazu, dass „Tenet“ in seiner Anlage am besten als Agententhriller zu verstehen ist, bei dem Menschen schnell einmal ausgetauscht werden können, wenn die Mission erfüllt ist oder scheitert.

Zu diesen Menschen gehört, ganz wie es die Klischees wollen, die das Genre zusammenhalten, eine toughe schlanke große blonde Frau mit dem Namen Kat (Elizabeth Debicki), die sich vom bösen Ehemann längst gelöst hätte, wenn er sie nicht erpressen würde. Dieser ist Russe, verbringt viel Zeit auf seiner Jacht und trägt den Namen Andrei Sator (Kenneth Branagh), lateinisch für Sämann, was insofern doppelt kein Zufall ist, als der Titel des Films, „Tenet“, lateinisch für „hält“, in dem sogenannten Sator-Quadrat prominent auftaucht. Was im Gegensatz zu manch anderem nicht im Film erklärt wird, aber Wikipedia hilft.

Robert Pattinson als Helfer Neil

Nolan legt es darauf an, allerlei Spielereien und Bedeutungsebenen zu überlagern. Doch je mehr man seine Filme auseinandernimmt, desto weniger fügen sie sich zusammen. Im Kern steckt ein Selbstwiderspruch: Um zu ermöglichen, dass viel Konzept mit viel Dynamik, viel Physik mit viel Action und viel Philosophie mit viel Landschaft zusammengehen, sind die Versatzstücke einfach, sind die Erklärungen schlicht, sind die Beziehungen stereotyp. Die Engländer sind Snobs, die Inder klug, die Russen kennen kein Pardon.

Über die Verstärkung von Bedeutungen und die Reflexion des Zeitgeistes, wie es den Möglichkeiten des Science-Fiction-Films so oft entspricht, erschließt sich „Tenet“ nun einmal auch am wenigsten – mit einer Ausnahme: Versteht man wie Nolan das Kino mehr als Ort der Bewegung als der Begegnung, was angesichts von Abstandsregeln in der physischen Welt durchaus schmerzlich sein kann, dann lässt sich aus seiner Dynamisierung der Zeit ziemlich viel gewinnen. Weder setzt „Tenet“ auf eine Idee von Schicksal noch auf den freien Willen, weder glaubt er an den unaufhaltbaren Lauf der Zeit noch daran, dass alles veränderbar wäre. Was diesen Film so perfekt für die heutige Zeit macht, ist seine Bereitschaft, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu denken. Die Vergangenheit beeinflusst die Zukunft, aber sie bedingt sie nicht. Kausalität ist eindimensional, unsere Wirklichkeit gerade nicht. Sie faltet sich auf in ein Netz an Bewegungen, das Genauigkeit, Rücksicht und Umsicht erfordert.

Greifbar wird diese Idee in der Figur des Helfers Neil (Robert Pattinson), der immer ein bisschen mehr zu wissen scheint als der Protagonist. Ganz behutsam versorgt Neil den Helden mit Informationen, Perspektiven und Plänen. Denn ein Gleichgewicht herzustellen erfordert jede Menge Fingerspitzengefühl. Das ist nötig, denn von morgen aus gesehen wäre heute einiges zu tun. Wie für „Tenet“ so für uns.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2020)