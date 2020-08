Sean Connery, der ultimative James-Bond-Darsteller, feierte seinen 90. Geburtstag - mit Liebesgrüßen aus Rom, einer Runde Golf und einem Whisky.

Auf seinem Unterarm hat er „Scotland Forever“ tätowiert, und er ist wohl der Erste, der in einem Referendum für die Unabhängigkeit Schottlands stimmen wird. Die Liebe des glühenden Nationalisten zu seiner Heimat geht indessen nicht so weit, dass er auch dort leben würde. Sean Connery zieht die Sonne Marbellas oder der Bahamas den rauen Gefilden der Highlands vor. Als die Queen ihn zum Sir adelte, erschien er allerdings standesgemäß im Kilt.

Zu seinem 90. Geburtstag schickte ihm nun Ursula Andress, seiner erste Gespielin der James-Bond-Serie, Liebesgrüße aus Rom. Connery ist der ultimative Bond – so wie Andress, die in ihrem Bikini in „Dr. No“ Furore machte, das ultimative Bond-Girl ist. Ohne Shakespeare-Repertoire stieg der Schotte in den Olymp der Schauspielkunst auf, und in seiner Heimat hat das schottische Nationalheiligtum Kultcharaker. Zum Brüllen komisch geriet die Persiflage, die Steve Coogan und Rob Brydon in der BBC-Serie „The Trip“ abliefern, wo sie sich als Imitatoren von Connery und dessen Freund Michael Caine in ein regelrechtes Duell hineinsteigern.

Zum 90er schlug der Jubilar fern von Edinburgh womöglich eine Runde Golf, um sich zum Sonnenuntergang einen Whisky zu genehmigen. Sein Motto: Du kannst einen Mann vielleicht aus Schottland bringen, aber nicht Schottland aus einem Mann.