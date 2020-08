Griechenland warnt vor trügerischer Ruhe an Grenze zur Türkei

Österreichs Innenminister Karl Nehammer sagt Griechen bei Besuch an der Grenze Hilfe gegen illegale Migration zu.

Über dem Torgitter ist in großen Lettern zu lesen: Auf Wiedersehen! Ein paar Hundert Meter weiter ist eine türkische Fahne auszunehmen. Vier Männer mit Masken haben in der Sommerhitze vor dem Tor Aufstellung genommen und erklären, hier in Kastanies, an der äußersten Nordostgrenze Griechenlands, am Grenzzaun zur Türkei, würden die europäischen Grenzen, ja die europäische Idee schlechthin geschützt.

Österreichs Innenminister, Karl Nehammer, ist gekommen, um sich selbst ein Bild von diesem „Hotspot“ der europäischen Flüchtlingspolitik zu machen. Als Ende Februar 2020 die Türkei begann, Tausende Flüchtlinge und Migranten an die Grenze zu karren, als die sonst so stille Grenze am Grenzfluss Evros/Maritza plötzlich ins Rampenlicht der Weltpolitik geriet, da sprach Athen von einer „Provokation“, einer „Aggression“ und einer „Instrumentalisierung“ von Flüchtlingen. Die noch junge griechische Regierung unter dem konservativen Premier Kyriakos Mitsotakis rannte dabei in Wien offene Türen ein. Bundeskanzler Sebastian Kurz schickte eine Abteilung des Einsatzkommandos Cobra, und ein gepanzertes Fahrzeug, den Survivor, der bei den Griechen besonderen Eindruck machte.