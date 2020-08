Lionel Messi will Barcelona verlassen

Lionel Messi hat vom Chaos bei den Katalanen genug. Der Argentinier, 33, schickte angeblich ein Fax an den Klub, will auch unter Coach Koeman nicht mehr trainieren. Sein Vertrag würde noch bis Juni 2021 laufen. Wird es Inter Mailand - oder Paris?

Fußball-Superstar Lionel Messi will nach 20 Jahren den FC Barcelona verlassen. Das bestätigte eine Person aus dem Club am Dienstagabend, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Laut der Quelle schickte Messi eine Nachricht via Fax, um den Verein über seinen Wunsch zu informieren.

Messi hat sich nach dem desaströsen 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern nicht öffentlich zu seiner Zukunft geäußert. Der Vertrag des 33-jährigen Argentiniers, der vor 20 Jahren von Rosario in die katalanische Metropole kam und bei Barcelona unter anderem zum sechsmaligen Weltfußballer wurde, ist noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.

Spekulationen, dass Messi den Club verlassen könnte, gibt es seit Längerem. Durch die Pleite gegen die Bayern nahmen sie neue Fahrt auf. Neo-Trainer Ronald Koeman, der den Verein wieder zum Erfolg führen soll, will eigentlich eine Mannschaft um Messi aufbauen. Vereinsboss Josep Bartomeu hatte die Gerüchte um einen Messi-Weggang bei der Vorstellung von Koeman in der vergangenen Woche energisch zurückgewiesen.

Angeblich laufen längst Gespräche mit Inter Mailand, Messi und sein Vater sollen dort bereits Häuser erworben haben. Auch Paris SG und Manchester City sind immer einen Tipp wert. Vor allem, weil sie sich Messis Gage auch leisten könnten. Sie soll sich auf 50 Millionen Euro netto pro Jahr belaufen.

Messi hat in 731 Spielen für Barça 634 Tore geschossen. Er ist seit seinem 14. Lebensjahr bei den Katalanen, gewann mit ihnen unter anderem vier Champions-League-Titel, zehn Mal die spanische Meisterschaft und sechs Mal die Copa del Rey. Barcelona erlebte die erste Saison ohne Titelgewinn seit 2007/08.

(APA)