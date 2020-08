Briefing

Attentäter von Christchurch verurteilt: Richter Cameron Mander verurteilte den 29-jährigen Rechtsextremisten aus Australien zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Ein solches Strafmaß hat es in Neuseeland bisher noch nie gegeben. Brenton Tarrant hatte im März 2019 zwei Moscheen in Neuseeland angegriffen und 51 Menschen getötet. 50 weitere wurden teilweise lebensgefährlich verletzt.

Trump hält Rede und schickt Garde aus: US-Präsident Donald Trump hält in der Nacht auf Freitag (04.30 Uhr MESZ) im Weißen Haus seine Nominierungsrede für die Wahl am 3. November. Damit nimmt der Amtsinhaber offiziell die Nominierung der Republikaner Partei für eine erneute Präsidentschaftskandidatur an. Zuvor kündigte er via Twitter an, wegen der Ausschreitungen in Wisconsin, Soldaten der Nationalgarde nach Kenosha zu schicken. Mehr dazu.

EU-Handelskommissar tritt zurück: Phil Hogan ist wegen Verstößen gegen Corona-Regeln in seinem Heimatland Irland zurückgetreten. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat damit neun Monate nach ihrem Amtsantritt die ersten großen Turbulenzen in ihrem Team. Mehr dazu.

Generalprobe der Corona-Ampel: Die Corona-Ampel, mit der ab 4. September regionale Vorgehensweisen gegen Covid-19 fixiert werden, geht in die Generalprobe. Geht alles glatt, sollen - über ein vierstufiges System ausgehend von Grün (niedriges Risiko), Gelb, Orange bis Rot (sehr hohes Risiko) - ab nächsten Freitag die Farben samt jeweiligen Maßnahmen online gehen. Mehr dazu. [premium]

Kurz appelliert an Bürger: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) rechnet in Österreich mit einer Rückkehr zur Normalität bis zum Sommer 2021. Zuvor stehe aufgrund der Coronapandemie allen aber noch ein „schwieriger Herbst“ bevor. Eine Einschätzung, auf die er morgen, Freitag, in seiner „Rede an die Nation“ nähger eingehen möchte. Mehr dazu.

Freunde und Feinde im Mittelmeer: Die expansive Außenpolitik der Türkei und ihr Konflikt mit Griechenland im Mittelmeer haben neue Bündnisse entstehen lassen. Ab heute werden die EU-Außenminister über die gefährliche Lage beraten. Wieland Schneider wagt schon jetzt einen Blick auf neue Bündnisse und das (Eigen-)Interessen, das die jeweiligen Partner antreibt. Mehr dazu. [premium]

