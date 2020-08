Strache: "Dieses schaurige Spiel geht auf Dauer nicht durch"

Heinz-Christian Starche teilt gegen jene Journalisten aus, die das „Ibiza-Video“ publiziert haben. Er ortet „Stasi-Methoden“ und betont, selbst besoffen „keine krummen Geschäfte" zu machen.

Heinz-Christian Strache, ehemals Chef der FPÖ, heute Spitzenkandidat des „Team HC Strache“ bei der nahenden Wien-Wahl, hat zum nächsten Konter gegen jene deutschen Journalisten ausgeholt, die im Vorjahr das „Ibiza-Video“ veröffentlicht und damit die türkis-blaue Regierung zu Fall gebracht haben. Nachdem er am Freitag einzelne Abschriften des gefilmten Materials durch seinen Anwalt veröffentlichen ließ und sein Generalsekretär Christian Höbart am Sonntag den Gang vor Gericht sowie die Einschaltung des Presserats ankündigte, bezog Strache selbst Stellung und kündigte (von den Anwälten noch zu prüfende) rechtliche Schritte an.

„Ich nenne sie bewusst Stasi-Methoden“, wetterte Strache am Mittwoch und meinte damit das Vorgehen einer „mutmaßlichen kriminellen großen Gruppe, die seit vielen Jahren“ gegen ihn vorzugehen versuche. Und zwar „mit dem klaren Ziel, mich politisch und gesellschaftlich zu vernichten“. Dem Aktenstand sowie seinen Informationen zufolge hätte es nämlich schon in der Zeit zwischen 2011 und 2014 Treffen dieser Gruppe „in einem prominenten Lokal des ersten Wiener Gemeindebezirks“ gegeben.

Es seien „höchst kriminelle Machenschaften“ zu denen sich so manche, womöglich „politisch motivierte“ Journalisten offenbar hätten „einspannen lassen“, meinte Strache. Auch ein ehemaliger Sicherheitsmann von ihm, sei Teil dieser „jahrelang konzertierten Aktion“ gewesen. Die Frage sei nur: „Warum?“ Diese Frage gelte es, zu beantworten und entsprechende Konsequenzen daraus zu ziehen. Denn, so der ehemalige Vizekanzler: „Dieses schaurige Spiel geht auf Dauer nicht durch."

Auch „in besoffenem Zustand keine krummen Geschäfte“

Die Gruppe hätte mit ihrem „regelrechten Komplott“ nicht nur ihn selbst, sondern auch eine bei der Bevölkerung geschätzte Bundesregierung zu Fall gebracht, erinnerte Strache an gute Umfragewerte der türkis-blauen Koalition. Man habe versucht, ihn „mundtot zu machen“, was er nicht auf sich sitzen lassen wolle. Denn: „In der politischen Auseinandersetzung geht es um Themen und Inhalte und nicht um kriminelle Machenschaften und rechtswidrige Fallen“, wie sie ihm etwa auf Ibiza gestellt wurden.

Diese Falle bröckle nun aber, verwies Strache sodann abermals auf die neuen Transkripte - die „Süddeutsche Zeitung“, die gemeinsam mit dem deutschen „Spiegel“ das Video veröffentlicht hatte, hat indes schon am Wochenende bestritten, dass es sich um neue Passagen handele. „Wenn Sie diese lesen“, meinte Strache dessen ungeachtet, so werde sich zeigen, was er seit dem Vorjahr vehement beteuere: „Dass mit einem HC Strache keine krummen Geschäfte zu machen sind.“ Das Interesse der Österreicher habe er stets im Fokus gehabt - selbst in einem „besoffenen Zustand“.

Das Video habe ihn „zum transparentesten Politiker Österreichs“ gemacht, meinte der Ex-FPÖ-Obmann. So habe er sich schon vor Jahren für den verfassungsrechtlichen Schutz des Wassers ausgesprochen - und diesen auch im Clip betont, nannte er ein Beispiel. Sein Fazit: „Ich habe die Versuche der Lockvögel, mich in eine unredliche Ecke zu manövrieren zu 100 Prozent abgewehrt.“