Allerdings sind nur vier weitere Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen gibt es abermals in Wien.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 327 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, mit 178 entfallen über 50 Prozent davon auf Wien (Stand 9.30 Uhr). Wie aus den täglich aktualisierten Daten von Innen- und Gesundheitsministerium vom Mittwoch hervorgeht, ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern jedoch nur um vier Personen auf 141 gestiegen.

Unverändert blieb die Zahl der Patienten, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion auf einer Intensivstation behandelt werden, dies betrifft wie am Vortag 23 Personen. Die Zahl der Todesfälle beträgt weiterhin 733. Österreichweit gab es seit Ausbruch der Pandemie 26.033 positive Testergebnisse, 22.145 sind wieder genesen, womit es in Österreich 3.155 aktiv Infizierte gibt.

Die Neuinfektionen aufgeteilt nach Bundesländern:

Wien: 178

Oberösterreich: 49

Tirol: 33

Niederösterreich: 22

Salzburg: 18

Steiermark: 12

Vorarlberg: 6

Kärnten: 5

Burgenland: 4

20 Prozent der Wiener Fälle Reiserückkehrer

In Wien sind aktuell 7374 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Inzwischen zeigt sich auch in der Bundeshauptstadt: Betroffen sind jetzt vor allem Jüngere. Reiserückkehrer sind inzwischen eine relevante Gruppe. Der Krisenstab verwies am Mittwoch einmal mehr auf die Wiener Strategie, wonach Kontaktpersonen der Stufe 1 getestet werden. Alleine im August habe man 1219 Fälle gefunden, die sonst unentdeckt geblieben wären, wurde versichert. Man liege im Vergleich - bezogen auf die Infektionen pro 100.000 Einwohner - trotzdem hinter den Bezirken Rohrbach, Wels, Perg und Kufstein.

Die größte Altersgruppe der positiven Befunde im August ist demnach mit 35,8 Prozent die Gruppe der 20- bis 29-jährigen, gefolgt von der Gruppe der 30- bis 39-jährigen mit 17,0 Prozent und der Gruppe der 10-bis 19-jährigen mit 14,1 Prozent. Als Haupt-Verbreitungswege sind weiterhin Familie und Haushalt sowie Betriebe, inzwischen aber auch Reiserückkehrer geortet worden. Letztere machen bereits rund 20 Prozent aus. Die bisherigen Top-Herkunftsländer der positiven Heimkehrer sind Kroatien, Türkei, und Kosovo.

Nicht-zuordenbare Tests beim Stadion

Einreisende aus den Bundesländern bzw. aus Nicht-Risikostaaten können weiterhin das kostenlose Testangebot beim Ernst-Happel-Stadion in Anspruch nehmen. Zuletzt hatten Personen berichtet, dass vereinzelt Tests dort abhandengekommen sein sollen. Im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wurde auf Anfrage betont, dass diese Tests zwar nicht verloren gegangen sind, sondern nicht mehr den betreffenden Personen zugeordnet werden konnten. Grund dafür sind unleserlich gewordene Etiketten, bei denen die Aufschrift beim Desinfizieren des Probenröhrchens offenbar verwischt worden sind. Es handle sich nur um ganz wenige Proben, wurde versichert.

Infektion in Wiener Gürtellokal

Auch in Zusammenhang mit dem Szenelokal „Loco Bar“ wurden Fälle diagnostiziert. Zwei Kellner einer vor allem bei jungem Publikum beliebten Bar am Gürtel wurden positiv getestet. Das Lokal ist laut dem Bericht vorerst weiter geöffnet. Besucher, die zwischen 17. und 24. August dort waren, werden von den Betreibern via Facebook gebeten, sich untersuchen zu lassen. In der Bar soll zuletzt regelmäßig auf ziemlich engem Raum gefeiert worden sein.

Cluster in Tiroler Lager

Das Bundesheer hilft in Tirol erneut im Lebensmittelhandel aus. Grund ist ein Cluster im Zentrallager der Supermarktkette Spar, das derzeit 19 Personen umfasst. "Im Zuge der Kontaktpersonenermittlung wurden insgesamt rund 170 weitere Personen als enge Kontaktpersonen im beruflichen und auch privaten Umfeld der Erkrankten behördlich abgesondert und isoliert", sagte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes. Den Erhebungen der Behörden zufolge besteht ein wahrscheinlicher Zusammenhang mit einem bestehenden Somalia-Cluster in Innsbruck. Darüber hinaus würden Erkrankungen in dem Cluster in Wörgl auch mit Reiserückkehrern in Verbindung stehen.

40 Soldaten und Zivilbedienstete werden den Lebensmittelgroßhändler im Zentrallager Wörgl voraussichtlich bis 8. September unterstützen. Noch vor Arbeitsbeginn wurden die Arbeitsbereiche des Logistikzentrums von ABC-Abwehrexperten desinfiziert.

Das Land Tirol hat am Dienstag zudem einen öffentlichen Aufruf gestartet, nachdem eine Person, die im Innsbrucker Lokal "DomCafe" arbeitete, positiv getestet wurde. Die Person wurde nach dem Auftreten erster Symptome getestet, hieß es. Sie arbeitete "in der potenziell ansteckungsfähigen Zeit" noch im Lokal, Gäste sollten daher "sensibilisiert" werden, sagte Elmar Rizzoli vom Einsatzstab des Landes.

Positive Fälle in Wr. Neustädter Fitnessstudio

In einem Wiener Neustädter Fitnessstudio wurden zwei Kunden positiv getestet. Am Dienstag wurde bekannt, dass einer der beiden Kellner in einer Bar der niederösterreichischen Stadt ist. Der Kellner habe am Dienstagvormittag vergangener Woche (18. August, Anm.) erstmals Symptome verspürt, sagte der Wiener Neustädter Pressesprecher Thomas Iwanschitz. Das letzte Mal an seinem Arbeitsplatz gewesen sei der Mann mehr als 48 Stunden zuvor, konkret am Sonntag (16. August) zur Sperrstunde um 1.00 Uhr. Dennoch würden nun auch alle Kellner der Lokale in der "Ausgehmeile" der Stadt, der Herrengasse, getestet. Laut Iwanschitz handelt es sich um etwa 30 Personen. In dem Fitnessstudio waren bereits 350 Testungen durchgeführt worden.

