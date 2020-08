Kamala Harris löst Angela Merkel alsTrumps Feindbild ab

Warum sich der Frauenfeind Donald Trump auf die Senatorin einschießt.

Es gibt fast keine Dimension der Politik, in der Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, zu konsequentem Handeln imstande ist. Die einzige Ausnahme ist wohl, dass sich der Politiker Trump anscheinend nur dann wie ein richtiger Mann fühlt, wenn er im politischen Geschäft aktive Frauen, die seine politische Meinung nicht teilen oder sich ihm zu widersetzen wagen, herabsetzt.

Im internationalen Bereich war bisher Angela Merkel die Hauptzielscheibe für Trump. Das ist aus einem sehr einfachen Grund so: Sie ist alles, was er nicht ist. Sie ist kompetent, geduldig, nicht marktschreierisch und bei anderen Regierungschefs beliebt. Die deutsche Bundeskanzlerin war längst nicht die einzige politische Entscheidungsträgerin auf internationaler Ebene, die Trump zur Zielscheibe seines Minderwertigkeitskomplexes gemacht hatte; auch Margrethe Vestager und Theresa May gehörten dazu.