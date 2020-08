Wie man mit Bällen das Schnurspringen lernt

In der Kindheit ist Seilspringen noch ein Spiel. Aus Spaß wurde Ernst. Ernst kann jetzt Double Unders.

Ich kann mir nicht erklären, wie dieses Klischee entstanden ist: von fröhlichen Kindern, die zum Spaß eine Runde seilspringen. Vielleicht ist das mit dem Schnurspringen aber wie mit einer Zweitsprache: In der Jugend fällt das Lernen leicht, später wird es schwieriger. Als ich in meinem Erwachsenenleben jedenfalls zum ersten Mal wenige Minuten seilspringen sollte, waren meine Vorurteile schnell beiseite gewischt. Was nur als Aufwärmrunde gedacht war, brachte mich ordentlich ins Schwitzen. Dabei schwang die Schnur nicht einmal fließend unter meine Beine, sondern verfing sich regelmäßig unter den Füßen oder – wenn ich mich besonders ungeschickt anstellte – am Kopf. Mit der Übung kam dann aber doch auch ein bisschen Spaß dazu. Oder sagen wir: Zufriedenheit. Ich schaffte auch endlich einige Sprünge nacheinander ohne Unterbrechung.

Dann wechselte ich von Boxen zu Crossfit, und aus den Aufwärmübungen wurde eine regelmäßiger Programmpunkt im Work-out. Ein Trainer ist dabei besonders leidenschaftlich: Mit einem Sprung schafft sein Seil gleich mehrere Umdrehungen, manchmal überkreuzt er dabei auch die Hände. Das schaut wirklich nach einem Kinderspiel aus.

Apropos, für Anfängerinnen wie mich gab es eine besondere Übung: Ich bekam zwei Griffe – ohne Schnur, aber mit zwei kleinen, angebundenen Bällen. So sollte ich lernen, Sprünge und Handbewegungen zu koordinieren – und einen Double Under, also einen Sprung mit zwei Seil-Umdrehungen, schaffen. Erst später nahm ich das Seil in die Hand (wenn es für die Körpergröße zu lang ist, am besten einen Knoten auf der Seite der kräftigeren Hand machen). Ein bisschen habe ich tatsächlich dazugelernt: Die Double Unders funktionieren zumindest bei jedem dritten Sprung. Ins Schwitzen komme ich aber nach wie vor.



