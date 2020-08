IAEA und Iran erzielen Durchbruch im Streit um verdächtige Anlagen

Der Iran hatte den Zugang zu zwei Anlagen verweigert, in denen sich nicht deklariertes Nuklearmaterial befinden könnte. Der Durchbruch in dem monatelangen Konflikt wurde bei einem Besuch von IAEA-Chef Grossi in Teheran erzielt.

Im Streit um die Kontrolle von verdächtigen iranischen Atomanlagen haben die Internationale Atomenergiebehörde und die iranische Regierung eine Einigung erzielt. Das gaben die IAEA und Teheran am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement bekannt.

Konkret geht es dabei um zwei Anlagen in Teheran und Isfahan, in denen sich nicht angegebenes Nuklearmaterial befinden könnte. Satellitenbilder deuteten der IAEA zufolge darauf, dass diese Standorte gereinigt und Spuren früherer Aktivitäten beseitigen worden sein könnten. Der Iran hatte den Inspektoren der Wiener Behörde den Zugang bisher verweigert. Der IAEA-Gouverneursrat hatte im Juni deshalb eine kritische Resolution verabschiedet, die den Iran zur sofortigen Kooperation aufgefordert hatte.

Der Iran werde der IAEA freiwillig Zugang zu den zwei betreffenden Anlagen gewähren und die Überprüfung unterstützen, um ausstehende Fragen zu klären, hieß es in den Statement. IAEA-Chef Rafael Grossi befindet sich derzeit zu Gesprächen in Teheran.

Hinweise aus Israel

Die zu klärenden Fragen beziehen sich vermutlich nicht auf aktuelle iranische Atom-Aktivitäten, die der internationale Atomdeal regeln sollte. In den verdächtigen Anlagen könnte der Iran vielmehr Anfang der 2000er Jahre an Nuklearwaffen geforscht haben. Die IAEA geht, wie US-Geheimdienste, davon aus, dass der Iran bis 2003 heimlich an Kernwaffen gearbeitet hat. Die Hinweise zu den bisher unbekannten Anlagen stammten aus einem Dossier, das Israel 2018 erlangt hatte.

Washington war im UN-Sicherheitsrat erst vergangene Woche mit dem Anliegen gescheitert waren, ein unlimitiertes Waffenembargo gegen den Iran zu verhängen. Die USA sind aus dem 2015 in Wien verhandelten Atomabkommen mit dem Iran ausgetreten, an dem Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China aber festhalten wollen.

(raa)