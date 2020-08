FPÖ: Immerhin das Duell mit Strache scheint gewonnen

Der Tiefpunkt ist erreicht – nun sollte es gemäß dem blauen Zyklus wieder aufwärts gehen. Hofft man jedenfalls in der freiheitlichen Partei. Bis es so weit ist, steht die Parteiführung in der Kritik. Die Furcht vor Strache ist immerhin gewichen.

Man wird bescheiden. Und man kennt das ja auch schon. Von 2005 etwa, als sich Jörg Haider mit dem BZÖ davonstahl. Die Älteren in der Partei erinnern sich auch noch an die Zeit unter Norbert Steger, als das Parlaments-Aus drohte. „Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos“, sagt ein namhafter Freiheitlicher nun. Die jüngere Geschichte der FPÖ ist die einer Wellenbewegung. Auf den Aufstieg folgte der Absturz – und der Wiederaufstieg. Gemäß dem bisherigen freiheitlichen Zyklus sollte es nun also bald wieder aufwärts gehen.