Michael Ludwig und Gernot Blümel: Zwischen Traumpaar und Albtraum

Wiens türkiser Chef outet sich: Er würde für ein Regierungsamt ins Rathaus wechseln. Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner könnten alarmiert sein.

Twitter ist ja manchem zum Verhängnis geworden. Ein rascher Satz, zu später Stunde, kann fatale Folgen haben. Man muss schon Donald Trump heißen, um mit allem und jedem durchzukommen. Möglich, dass der Kommunikationschef der Wiener SPÖ, Raphael Sternfeld, seinen flinken Finger heute bereits bereut.



Noch während der „ZiB 2“ vom Dienstag, in der Finanzminister Gernot Blümel gemeint hatte, nur als Mitglied der Stadtregierung aus dem Bund nach Wien zu wechseln und eine „Mitte-rechts-Politik mit Anstand“ betreiben zu wollen, tat der Genosse einer sehr speziellen Öffentlichkeit kund: „Mitte-rechts-Politik gibt es in der Bundesregierung, aber das wird es in Wien sicher nicht spielen.“