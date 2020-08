Erste Zulassungen für Europa absehbar: Der Fahrplan zur Corona-Impfung

Gesundheitspersonal, Multiplikatoren und Risikogruppen kommen als Erstes an die Reihe. Impfstraßen sowie Drive-in-Stationen sollen einen niederschwelligen Zugang bieten. Geplant sind auch Gratis-Impfprogramme.

Auch wenn es noch auf den letzten Metern Rückschläge geben kann und sämtliche Virologen davor warnen, Impfstoffe gegen das Coronavirus zu früh und ohne ausreichende Sicherheitstests auf den Markt zu bringen, sind erste Zulassungen für Europa absehbar. Aber was passiert dann? Werden genügend Dosen für alle Impfbereiten verfügbar sein? Welche Personen- und Berufsgruppen kommen als Erstes an die Reihe? Und wird die Impfung etwas kosten? Fragen, deren Beantwortung die zuständigen Behörden schon länger beschäftigt.



Wann ist in Europa mit ersten Zulassungen von Impfstoffen zu rechnen?