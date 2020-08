Philippe Jordans theatralisches Konzert-Adieu

Der künftige Musikdirektor der Staatsoper verabschiedete sich mit Strauss von seinen Symphonikern.

Wienerischer hätte das Finale auch von langer Hand nicht geplant sein können – Philippe Jordan darf sich bei seinem Abschied als Chefdirigent der Wiener Symphoniker mit Octavians Worten „war anders abgemacht“ trösten: Statt großer Mahler-Symphonien bei den Festwochen eine spontane Kurztournee von Bregenz bis Grafenegg. Im Wiener Konzerthaus appelliert Intendant Matthias Naske an das Vertrauen des Publikums. Die Krise reißt gewaltige Löcher ins Budget, aufregende Programme nützen wenig, wenn das Publikum nicht in die Säle strömt. Das System des Musiklebens sollte in Wien wieder in Schwung kommen, auch durch ein Benefiz-Galakonzert am 29. September.