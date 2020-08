Berlin verbietet Coronademos

„Entscheidung für den Infektionsschutz“: Gegner der Coronamaßnahmen sollen sich am Wochenende nicht versammeln dürfen. Zuvor hätten die Veranstalter die Behörden getäuscht.

Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Kaum gab die Berliner Versammlungsbehörde bekannt, mehrere Coronaproteste am Wochenende in der deutschen Hauptstadt verbieten zu wollen, holten die Anhänger der umstrittenen Initiative „Querdenker 711“ zum Gegenschlag aus. Man werde sich trotz des Verbots in Berlin einfinden und gegen die Coronamaßnahmem demonstrieren. Darüber hinaus kündigte der Anwalt der Initiative, Ralf Ludwig, an, mindestens das Verwaltungsgericht anrufen zu wollen. Die Großdemonstration am Samstag soll stattfinden.

Genau davor warnt Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) eindringlich: Er kündigte konsequentes Vorgehen der Polizei an, sollten sich Menschenansammlungen bilden. „Ich bin nicht bereit“, sagte er, „ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Coronaleugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird.“ Das Verbot sei keine Entscheidung gegen die Versammlungsfreiheit, sondern eine Entscheidung für den Infektionsschutz. „Wir müssen zwischen dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit und dem der Unversehrtheit des Lebens abwägen. Wir haben uns für das Leben entschieden.“

Bei der Demonstration gegen die Coronamaßnahmen am 1. August hätten die Veranstalter bewusst getäuscht und die Regeln gebrochen, so Geisel weiter. Die Teilnehmer hätten eingewilligt, Mund-Nasen-Schutz zu tragen und Abstand zu halten – all das ist schließlich nicht passiert. „Der Staat lässt sich nicht an der Nase herumführen“, sagte Geisel.

Initiative im Mittelpunkt

Die Demonstration am 1. August mit etwa 20.000 Teilnehmern hat die deutsche Politik über die Grenzen Berlins hinaus beschäftigt. Nach wiederholten Verstößen gegen die Corona-Auflagen löste die Polizei die Versammlung am frühen Abend auf – viel zu spät, wie einige Kritiker meinten – und erstattete Anzeige gegen die Veranstalter wegen „Nichteinhaltung der Hygieneregeln“. Insgesamt 18 Polizisten wurden bei dem Großeinsatz verletzt. Die ZDF-Journalistin Dunja Hayali wurde im Zuge ihrer Berichterstattung so lang beschimpft, bis sie den Dreh abbrechen musste. Das Publikum bestand unter anderem aus Coronaleugnern, rechtsextremen Splittergruppen, Impfgegnern, Pegida-Anhängern und linken Gruppierungen. Bereits damals forderten Vertreter der CDU, die Zulassung von Demonstrationen dieser Art genau zu überprüfen.

All die Debatten rückten die Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ erneut in den Mittelpunkt. Wiewohl die Gruppe rund um Stephan Bergmann immer wieder ihre Neutralität betont, treten bei ihren Veranstaltungen einschlägig bekannte rechte Redner sowie Verschwörungstheoretiker auf. In sozialen Medien und diversen Chats verbreiten Anhänger der Initiative krude Theorien.

In Österreich hat die Initiative ebenfalls Sympathisanten. Für die Großdemonstration am Samstag in Berlin sollte zumindest aus Linz ein Bus anfahren, wie der Website „Corona Querfront“ zu entnehmen ist. Zeitgleich soll am Samstag in Wien eine „Solidaritätskundgebung für die Querdenker in Berlin“ stattfinden. Die Veranstalter wollen zwischen 18 und 21 Uhr im Resselpark beim Karlsplatz demonstrieren. Laut Landespolizeidirektion Wien wurde die Versammlung von einer Privatperson ordnungsgemäß angemeldet. Die erwartete Teilnehmerzahl wurde mit 200 Bikern und 500 Personen ohne Motorrad angegeben.

Demo in Wien findet statt

Im Gegensatz zu Berlin ist hier ein Verbot der Kundgebung kein Thema. „Vonseiten der Versammlungsbehörde spricht nichts dagegen“, sagt Polizeisprecher Paul Eidenberger. Es gäbe keine Rechtsgrundlage, die Versammlung im Vorfeld zu untersagen. Anders sei das bei jener Demo gewesen, die während des Lockdown untersagt wurde.

