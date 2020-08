Tour de France droht ein Test-Chaos

Bora-Teamchef Ralph Denk warnt vor der hohen Fehlerquote der PCR-Tests und fordert eine B-Probe wie beim Doping.

Teamchef Ralph Denk vom deutschen Radrennstall Bora-Hansgrohe befürchtet bei der Tour de France ein Chaos um die Coronatests. „Es ist bekannt, dass die PCR-Tests eine gewisse Fehlerquote haben und damit auch falsch positive Ergebnisse produzieren“, erklärte Denk und forderte die Möglichkeit eines B-Tests sowie zertifizierte Labore. Denn nach zwei positiven Tests kommt das Tour-Aus für ein Team.

Die Bora-Equipe war am Dienstag beim Bretagne Classic selbst Leidtragende eines wohl falschen Testergebnisses eines Fahrers gewesen. Die gesamte Mannschaft wurde vom Start zurückgezogen – ein Nachtest erwies sich jedoch als negativ. Bei der am Samstag startenden Tour, dem wichtigsten Rennen des Jahres, hätte ein falsches Testresultat noch gravierendere Folgen. „Wir brauchen Sicherheit, was die Testverfahren und Strategie angeht. Haben wir das nicht, werden wir bald sehr ernste Probleme bekommen, denn wer will schon als seriöses Unternehmen in ein Lotteriespiel investieren? Ich denke, hier muss man umgehend nachjustieren“, erklärte Denk in einer Team-Aussendung.

Monatelange Vorbereitung

Tour-Veranstalter A.S.O. hat angekündigt, dass ein Team bei zwei positiven Tests innerhalb von sieben Tagen – alle Betreuer eingeschlossen – von der dreiwöchigen Rundfahrt ausgeschlossen wird. Denk fordert wie bei den Antidopingtests die Möglichkeit einer Überprüfung durch einen zweiten Test. „In der aktuellen Teststrategie der UCI fehlt diese Absicherung völlig“, ärgerte sich der Bayer: „Es geht hier um Sportler, die sich Wochen und Monate auf ein Rennen vorbereiten und dann vielleicht wegen eines falschen Befundes nicht starten dürfen.“

(APA/dpa)