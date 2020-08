Kroatien meldet Rekord bei Neuinfektionen

Seit Touristen ins Land kommen, sind die Infektionszahlen stark gestiegen - besonders an der südlichen Adriaküste. Auch in Italien gibt es einen starken Zuwachs.

In Kroatien haben die Behörden einen Rekord bei den Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch wurden 358 neue Infektionsfälle verzeichnet - so viele wie noch nie. Rund ein Drittel der neuen Fälle wurde an der südlichen Adriaküste Kroatiens festgestellt, die besonders viele Touristen anzieht.

Kroatien mit seinen rund 4,2 Millionen Einwohnern war zu Beginn vergleichsweise wenig von der Corona-Pandemie betroffen. Obwohl es keine strikten Beschränkungen gab, stieg die Zahl der täglichen Neuinfektionen monatelang nie über hundert. Mitte Mai wurden fast gar keine neuen Fälle mehr registriert.

Seit Kroatien seine Grenzen für Touristen geöffnet hat, sind die Infektionszahlen aber stark gestiegen. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag über 200.

Starker Zuwachs von Neuinfizierten in Italien

Italien ist mit einer stark zunehmenden Zahl von Neuansteckungen konfrontiert, was den Gesundheitsbehörden Sorge bereitet. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1367 Neuansteckungen gemeldet, nach 878 am Vortag. 13 Menschen starben in 24 Stunden nach einer Infektion mit SARS-CoV-2, am Vortag waren es vier gewesen.

Im römischen Krankenhaus "Lazzaro Spallanzani" wurden am Mittwoch die Tests fortgesetzt, um die Wirksamkeit eines in Italien entwickelten Impfstoffes gegen das Coronavirus zu prüfen. Insgesamt 90 Freiwillige meldeten sich für die Tests, die am Montag begonnen haben. Der Impfstoff wurde von der Biotechnologie-Gesellschaft ReiThera mit Sitz in Castelromano bei Rom zusammen mit der Münchner Gesellschaft Leukocare und mit Univercells (Brüssel) entwickelt und patentiert. Die Produktion wird erst nach den Tests beginnen.

(APA/AFP/red)