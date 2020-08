Trump schickt Nationalgarde nach Kenosha

(c) imago images/ZUMA Wire (Chris Juhn via www.imago-images.de)

Seit dem Tod von George Floyd Ende Mai schwelt in den USA ein Konflikt um Polizeigewalt und Rassismus. Eine weitere Eskalation steht bevor.

Wegen der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin verkündete US-Präsident Donald Trump, Einheiten der Nationalgarde in die Stadt Kenosha zu schicken. Er wolle Nationalgardisten und Bundespolizisten entsenden, um "Plünderungen, Brandstiftung, Gewalt und Anarchie" in Kenosha zu unterbinden, kündigte er am Mittwoch im Onlinedienst Twitter an.

In der Stadt in Wisconsin wurden bei den Protesten am Dienstag zwei Menschen getötet, als Hunderte Demonstranten wegen der Polizeischüsse auf den 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake auf die Straße gingen.

Das Weiße Haus hatte zuvor gesagt, dass Tony Evers, der demokratische Gouverneur von Wisconsin, keine Hilfe aus Washington wolle. Nun schrieb Trump aber, dass er mit Evers telefoniert habe und dieser einverstanden sei.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

"Wir werden Plünderungen, Brandstiftung, Gewalt und Anarchie auf amerikanischen Straßen nicht tolerieren", erklärte Trump. "Gesetz und Ordnung" sollten wiederhergestellt werden. Es war seine erste Reaktion seit den Schüssen auf Blake. Polizisten hatten den Afroamerikaner am Sonntag in Kenosha im Beisein seiner drei Kinder mehrfach in den Rücken geschossen und dadurch schwer verletzt. Über die Hintergründe des Vorfalls wurde bisher nur wenig bekannt.

Seitdem kam es täglich zu Protesten in der Stadt. Am Dienstagabend starben zwei Menschen durch Schüsse, nachdem es während der Proteste zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Gruppen kam. Ermittelt wird Medienberichten zufolge, ob die Schüsse im Zusammenhang mit der Anwesenheit bewaffneter weißer Milizen in der Stadt standen.

(Ag/red.)