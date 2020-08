Pasta, Pizza und Corona: Die Youtube-Stars aus Süditalien

Eine Freundesgruppe, die zum Spaß Videos drehte, ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Unternehmen herangewachsen. Sie begeistert heute mit ihren Witzen über Stereotype und Corona-Tipps sogar Fans in China.

"Wie oft hab ich euch gesagt, wascht eure Hände?", fragt Nonna Rosetta mit strengem Blick - und erklärt nicht nur Verhaltensregeln zum Coronavirus, sondern gibt nebenbei auch noch Lektionen zum Thema Diskriminierung. Denn vor allem zu Beginn der Coronapandemie haben viele Italiener Asiaten rassistisch beschimpft. „Das Coronavirus wird vorbeigehen. Diskriminierung bleibt. Dagegen gibt es keine Impfung“, erklärt die italienische Großmutter - und bringt es mittlerweile auf fast zwei Millionen Klicks allein auf Youtube.

Hinter den mahnenden Worten steckt die Gruppe „Casa Surace" aus Süditalien, die wieder einmal einen Nerv getroffen hat. Weil das Video auch in China Aufmerksamkeit erregte, wurde es sogar mit chinesischen Untertiteln versehen.

„Casa Surace“ wurde vor fünf Jahren gegründet - und macht die meisten Klicks mit Klischees. Zu Beginn ging es in den kurzen Filmen vor allem um die Unterschiede zwischen Süd- und Norditalien, das Repertoire wurde aber immer mehr ausgeweitet. Es geht um Muttersöhnchen ("Mammoni"), Frauen und natürlich italienische Großmütter. Mittlerweile gibt es über 300 Clips mit Zugriffszahlen in Millionenhöhe. Aus einem Spaß-Projekt ist ein Unternehmen mit zwölf Angestellten und zahlreichen Kooperationspartnern geworden. Der Name stammt laut einem Bericht der „NZZ" übrigens vom Türschild der Wohnung in Neapel, in der die Freunde ihre ersten Clips drehten.

Aktuell setzt sich die Gruppe unter anderem gegen Vermüllung ein und macht Werbung für italienische Qualitätsprodukte. Apropos: Natürlich dreht es in einem Großteil der Filme ums Essen, am besten hausgemacht von der heißgeliebten „Mamma“ oder „Nonna“.

Die kulinarischen Videos sprechen nicht nur Italiener an, sondern auch Italien-Liebhaber aus aller Welt. Wer gemeint hat, dass er italienisch kochen kann, sollte sich dieses Video anschauen:

Und auch beim Kaffee kann man so einiges falsch machen, wie jeder Italiener weiß:

Für Fortgeschrittene - wie man Pizza zubereitet:

Besonders schwierig für alle Kenner der italienischen Küche zu verkraften ist ja die amerikanische Esskultur. Zum Beispiel die Sache mit Ketchup oder Mayonnaise, dort wo sie nicht hingehören. Diese grundlegenden Regeln sollte auch der US-Botschafter kennen, meint „Casa Surace“ und lässt ihn im Video auftreten:

Noch ein kleiner Tipp zum Abschluss: Wer einen Italiener so richtig ärgern will, der zeige ihm einfach das:

>>> Bericht auf „NZZ.ch"

(sk)