Mehr als 3300 aktive Fälle gibt es derzeit im ganzen Land. In Tirol gibt es einen Cluster rund um ein Supermarkt-Lager.

Erneut sind in Österreich mehr als 300 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Innerhalb von 24 Stunden kamen 328 Covid-19-Fälle hinzu. Somit gab es am Donnerstagvormittag österreichweit 3311 aktive Fälle, geht aus den Daten von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. 145 Menschen befinden sich im Krankenhaus, davon 24 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut mit 130 in Wien. 60 zusätzliche Fälle verzeichnete Oberösterreich, Tirol 51, die Steiermark 33 und Niederösterreich 28. Drei Bundesländer blieben einstellig - acht Neuinfektionen gab es im Burgenland, fünf in Kärnten und drei in Vorarlberg.

Bisher gab es in Österreich 26.361 positive Testergebnisse. Mit Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 22.317 sind wieder genesen.

Wien: Keine neuen Fälle in Gürtel-Lokal

In Wien sind vorerst keine weiteren Fälle aufgetaucht, die in Zusammenhang mit jenem Gürtel-Lokal stehen, in dem vier Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Zwei der betroffenen Beschäftigten waren Kellner, die auch in Kontakt mit Gästen gestanden sein sollen.

Aktuell weist die Statistik für die Bundeshauptstadt 7504 positive Testungen aus. Das sind um 130 Fälle mehr als am Mittwoch. In Wien wurde zuletzt vor allem ein massiver Fall-Anstieg bei Reiserückkehrern registriert. Betroffen sind in erster Linie Urlauber aus Kroatien, der Türkei und dem Kosovo. Doch auch Heimkehrer aus den österreichischen Bundesländern sind in der Liste vertreten.

Zwei Soldaten positiv

In der Klagenfurter Khevenhüller-Kaserne sind am Donnerstag zwei Infektionen mit dem Coronavirus bekanntgeworden. Wie der Landespressedienst mitteilte, wurde ein Soldat positiv getestet, woraufhin seine elf Kontaktpersonen häuslich abgesondert und ebenfalls getestet wurden. Von diesen ist ein weiterer Soldat infiziert.

Drei Testergebnisse waren vorerst noch ausständig, sie werden für Donnerstagnachmittag erwartet. Die restlichen Tests waren negativ. Eine Person im privaten Umfeld des ersten bestätigten Falles wurde ebenso positiv auf Corona getestet.

32 Fälle bei Tiroler Cluster

Bundesheer-Soldaten sind außerdem in einem Lager der Supermarktkette Spar beschäftigt, nachdem dort ein Coronavirus-Cluster entdeckt wurde. Rund um das Zentrallager in Wörgl (Bezirk Kufstein) gab es Donnerstagvormittag insgesamt 32 positiv Getestete, die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang standen. Weitere 72 Tests waren dagegen negativ, teilte das Land mit. Bei den positiv Getesteten handle es sich um Kontaktpersonen aus dem privaten oder beruflichen Umfeld, die im Vorfeld abgesondert wurden, hieß es.

Seit Mittwochabend kamen in Tirol insgesamt 22 Neuinfektionen hinzu. Ein Drittel der Betroffenen befand sich bereits in Isolation. Der Cluster in einer Kinderbetreuungseinrichtung in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) umfasste 22 positiv Getestete. 131 Menschen wurden den Infektionen innerhalb der somalischen Community zugerechnet, 95 weitere Infektionen gehen auf Reiserückkehrer aus Kroatien zurück, berichtete das Land.

