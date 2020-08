Bevor der Moschee-Attentäter in Christchurch zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, sprachen 90 traumatisierte Opfer vor Gericht über die Folgen des Terroranschlags. Einige vergaben ihm, viele beschimpften ihn. Er schwieg bis zum Schluss. Eine Reportage.

Lauter Applaus und „Allah Akbar“-Rufe schallten über den Vorplatz. Schilder mit „Aroha“ (Liebe) wurden hochgehalten und Lieder zur Gitarre angestimmt. Die Jubelparty in der Nachmittagssonne entstand spontan, als gestern rund zweihundert Menschen nach vier hochemotionalen Tagen aus dem Gerichtsgebäude in Christchurch strömten. Viele umarmten sich und weinten. Einige waren für diesen Tag extra um die halbe Welt geflogen. 17 Monate, nachdem der australische Rechtsextremist Brenton T. im Alleingang zwei Moscheen in Christchurch gestürmt hatte, wurde er wegen 51-fachen Mordes, 40-fachen versuchten Mordes und eines Terroranschlags zu lebenslänglich ohne eine Chance auf Bewährung vor seinem Tod verurteilt.