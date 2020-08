Die Erfolgszwillinge treten ab

Die Zwillinge Bob und Mike Bryan haben das Ende ihrer aktiven Tenniskarriere bekanntgegeben. Gemeinsam waren sie das erfolgreichste Doppel.

New York. Das erfolgreichste Tennisdoppel tritt ab. Bob und Mike Bryan, die 42-jährigen US-amerikanischen Zwillinge, verkündeten in den "New York Times" ihr Karriereende. "Wir haben beide das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist", sagte Mike Bryan, der um zwei Minuten ältere der beiden.

Bob und Mike Bryan gewannen in ihrer Karriere alle wichtigen Titel: die vier Grand-Slam-Turniere, alle neun Masters-1000-Turniere, die ATP Finals (4 Mal), 2012 in London Olympiagold und 2007 mit den USA den Davis Cup. Ab 2003 standen die beiden während 438 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Die 119 gemeinsamen Turniersiege bedeuten im Doppel ebenso Rekord wie die 16 Grand-Slam- und 39 Masters-1000-Titel.

Mike Bryan holte mit Jack Sock zwei weitere Grand-Slam-Titel, als sein Bruder 2018 wegen einer Hüftverletzung außer Gefecht war.