War Machiavelli Machiavellist?

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Corbis via Getty Images

Liest man dieser Tage die Thesen des Spindoktors der Renaissance, hat man unweigerlich einen Politiker vor Augen: Nein, nicht Cesare Borgia. Sondern Wladimir Putin.

Die zentralen Thesen des Niccolò Machiavelli kurz zusammengefasst: Ein Herrscher kann gütig sein, er kann aber auch, wenn das Staatsgefüge in Gefahr gerät, zu Mitteln greifen, die gängigen moralischen Standards widersprechen. Überhaupt steht das Staatswohl stets über allem. Eine starke Hand muss die widerstrebenden Interessen in einer Gesellschaft ausgleichen, drohendes Chaos hintanhalten. Der Herrscher kann Furcht unter den Untertanen verbreiten, er darf aber keinen Hass hervorrufen. Er kann die Menschen einschüchtern, formal muss er sich jedoch immer an die von ihm erlassenen Gesetze halten.