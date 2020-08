Weder „historisch“ noch Frieden!

Durch Diktate von selbstherrlichen Autokraten lässt sich im Nahen Osten sicher keine dauerhafte friedliche Ordnung schaffen.

Ben Segenreich sieht, wie er in seinem Gastkommentar in der „Presse“ (20. 8.) schreibt, also einen historischen Frieden im Nahen Osten durch das jüngste Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Jedoch: Von historisch im Sinne einer dauerhaften Neuordnung kann keine Rede sein und – sieht man die Lage im Jemen, Irak, Syrien, Libanon, Libyen oder Mali – von Frieden ebenfalls nicht.