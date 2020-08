Auftragsmord, von langer Hand geplant

(c) Molden Verlag

Kaiserin Elisabeth war schon vor 1898 im Visier von Anarchisten.

Die Schreckensnachricht verbreitete sich am 10. September 1898 wie ein Lauffeuer in Europa: Die Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn wurde am Genfer See von einem Anarchisten mit einer zugespitzten Feile attackiert und starb im berühmten Grand Hôtel Beau-Rivage. Sie stand im 61. Lebensjahr.

So intensiv sich die Geschichtsschreibung auch mit dem Mörder Luigi Lucheni beschäftigte, so wenig wurden dessen Verbindungen zu jenem internationalen Netzwerk dargestellt, das durch mehrere Jahrzehnte Europa in Angst und Schrecken versetzte: die Anarchisten.

Warum aber gerade diese selbstsüchtige, politikferne Gemahlin des Kaisers? Elisabeth wurde das Opfer eines Stellvertretermords, sagt die Historikerin Anna Maria Sigmund. „Im Gegensatz zu den Lügen von Luigi Lucheni – er gab als ursprünglichen Kandidaten den Prinzen d'Orléans an – hatten sich seine anarchistischen Auftraggeber zur Ermordung der Kaiserin entschlossen, um damit Kaiser Franz Joseph einen schweren Schlag zu versetzen. Selbst das Begräbnis der Kaiserin gedachte man noch als Schauplatz für ein weiteres Attentat zu nutzen – Anarchisten machten sich mit Bomben auf den Weg nach Wien.“ Der geplante Mord am italienischen Thronfolger sowie ein Blutbad unter den Trauergästen wurde von der aufmerksamen österreichischen Polizei verhindert.

Anna Maria Sigmund erhärtet die These, dass Lucheni nicht allein handelte. Im Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv fand sie eine Depesche des Grafen Kuefstein, k. u. k.-Gesandter in Bern, vom 30. September 1898, wonach dieses Attentat „von langer Hand vorbereitet gewesen, die Action durch einen führenden Anarchisten in Fluß gesetzt und die Ausführung Lucheni anvertraut wurde.“ Tatsächlich dürfte der aus Rom stammende Journalist Giuseppe Ciancabilla Drahtzieher gewesen sein.

Eine Zeit der Attentate

Es war die Zeit der spektakulären politischen Attentate. Alexander II. von Russland überlebte sechs Anschläge, erst 1881 brachte ihn die Untergrundorganisation „Narodnaja Wolja“ zur Strecke.

Die schweizerische Polizei war 1898 durchaus auf ihrem Posten. Fünf Tage vor dem Attentat suchte der Polizeipräsident von Genf die Kaiserin in ihrem Hotel in Caux auf: Im laufenden Jahr habe man bereits 36 dieser Anarchisten ausgewiesen. Doch Elisabeth wies einen Polizeischutz zurück.

An ebendiesem 5. September quartierte sich Lucheni in Genf ein, weil die Zeitungen ungeniert über die Reiseroute der „Gräfin von Hohenembs“ berichteten. Und auf dem Landungssteg zum Dampfschiff stach Lucheni am 10. September um 13 Uhr 40 mit großer Wucht zu. Neunzig Minuten danach war die Kaiserin tot. Luchenis exakt geplante Flucht ging schief. Er wurde verhaftet, verurteilt. Und starb mit der falschen Behauptung, ganz allein gehandelt zu haben.

Ein anderes Detail in dem vorliegenden Buch ist ebenfalls bemerkenswert. Elisabeth war seit dem Mord und Selbstmord des Sohns Rudolf verbittert und haderte mit Gott. Ihre äußerst fromme Tochter Marie Valerie war im Sommer beim letzten Zusammentreffen entsetzt über die beißende Kritik der Mutter an der katholischen Kirche. Marie Valerie blieb nur die Hoffnung, dass Gott diesen schweren Frevel vergeben möge. Es war ein Abschied für immer.

