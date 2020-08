EU-Budget: Start der Verhandlungen mit Europaparlament

Haushaltsrahmen 2021–2027 ist mit knapp 1,1 Billionen Euro dotiert.

Brüssel. Fünf Wochen nach der Einigung der EU-Staaten auf ein 1,8 Billionen Euro schweres Budget- und Konjunkturpaket haben am Donnerstag die Verhandlungen mit dem Europaparlament begonnen. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich Mitte Juli bei einem viertägigen Sondergipfel auf einen Finanzrahmen von 1,074 Billionen Euro für die Jahre 2021 bis 2027 geeinigt. Hinzu kommen soll ein Programm zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise im Umfang von 750 Milliarden Euro, das über gemeinsame Schulden finanziert wird. Das EU-Parlament muss zustimmen, sonst kann der Budgetplan nicht pünktlich zum 1. Jänner in Kraft treten.

Ziel der Parlamentarier ist es, mehr Geld für Klimaschutz, Forschung, Gesundheit und Studenten herauszuholen. Zudem fordern die Abgeordneten eine klare Regelung zur Kürzung von EU-Geldern für Mitgliedstaaten, die gegen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit wie Unabhängigkeit der Justiz verstoßen. Die Verhandlungen mit den EU-Staaten sind in vier Runden bis zum 18. September angesetzt. In einem Brief an die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission kündigten die großen Fraktionen im Europaparlament an, ohne Rechtsstaatsmechanismus werde der Haushaltsplan nicht angenommen. (ag.)

