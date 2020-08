Nach dem Frühling kommt der Herbst

Wie geht es der Nation? Sie hat einen relativ entspannten Sommer hinter sich. Nun sollte man wieder Abstand nehmen – auch von allzu einfachen Ansichten.

Wie bereitet man eine Rede an die Nation vor? Am Dienstag wird kundgemacht, dass eine solche am Freitag stattfindet. Dazu gibt es erste Details. Am Mittwoch folgen weitere noch detailliertere Details. Und als Einstimmung gibt es eine Durchhalteparole vorab: Es wird ein harter Herbst, aber da müssen wir durch, im Frühjahr scheint wieder die Sonne. Da sollte es dann eine Impfung geben. Am Donnerstag werden dann noch einmal Details präzisiert und neue präsentiert. Am Freitag findet die Rede statt.