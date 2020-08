Das Comeback der Fußballfans im Cup

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Simona Donko)

In der Merkur Arena in Graz wird erstmals seit März wieder vor Publikum gespielt.

Die 1. Runde wartet mit ungleichen Duellen, klaren Favoriten und endlich wieder Zuschauern auf. Der Kniff von Sturm Graz für eine größere Kulisse ging jedoch nicht auf.

Wien. Rapid hat sich mit dem Aufstieg in die 3. Runde der Champions-League-Qualifikation zumindest die Europa-League-Gruppenphase gesichert, den nächsten Gegner (Benfica Lissabon, Dynamo Kiew oder Gent) erfahren die Hütteldorfer am Montag. Bereits heute erfolgt in Österreich mit der 1. Cuprunde der Anpfiff der neuen Saison im Profi-Fußball. Der WAC ist als erster Bundesligist gegen Neusiedl (18 Uhr, live ORF Sport+) im Einsatz, danach folgen die Admira (19 Uhr bei Hertha Wels), Aufsteiger Ried (19 Uhr bei Gleisdorf) und Sturm Graz (20.30 Uhr gegen SV Innsbruck, live ORF Sport+).

Die ungleichen Cup-Duelle haben traditionell ihren Reiz, der Weg nach Europa aber hat sich verlängert: Hatte der Titelgewinner bislang einen Fixplatz in der Gruppenphase der Europa League sicher – dieser ging zuletzt wegen Salzburger Doubles an den Ligadritten weiter –, wartet heuer lediglich die Teilnahme am Play-off.

Erstmals seit März werden jedenfalls wieder Pflichtspiele vor Publikum gespielt. Sturm wollte sein heutiges Duell mit Landesligist SV Innsbruck dank eines Kniffs sogar vor bis zu 7260 Zuschauern bestreiten, obwohl die bundesweite Verordnung für Freiluft-Events bis Ende August eigentlich maximal 1250 Personen vorsieht. Dafür wurden die Sektoren der Merkur Arena in Graz baulich zu komplett eigenen Bereichen umgestaltet, Besucher müssen Maske tragen und sich per App registrieren. Am Donnerstagabend schob das Gesundheitsministerium dem Vorhaben aber doch noch einen Riegel vor.

Auf dem Rasen trachtet Sturm nach der durchwachsenen letzten Saison, in der als Tabellensechster ein Europacup-Startplatz verpasst wurde, nach einem Neustart unter Neo-Trainer Christian Ilzer. Nach Hartberg, WAC und Austria ist der 42-Jährige nun bei seinem Herzensklub angekommen, das Debüt deshalb für ihn ein „spezieller Moment“. Die Mannschaft sieht Ilzer nach der Vorbereitung auf einem guten Weg, die Konzentration war nach zwei positiven Coronafällen aber gefordert. „Es war für das ganze Team eine Situation, die man im Kopf erst wegstecken muss“, erklärte der Sturm-Coach. Die betroffenen Spieler sind fit, für den Cup aber noch kein Thema.

Dominik Thalhammer gibt am Samstag (20.30 Uhr, ORF Sport+) seine nationale Lask-Premiere. „Wir sind gut gerüstet, haben Respekt vor dem Gegner. Das ist keine normale Landesligamannschaft“, warnte der Trainer vor dem ASV Siegendorf. Die Burgenländer führten vor dem Corona-Abbruch die Landesliga an und haben mit Andreas Dober, Christopher Drazan und Philipp Prosenik drei Bundesliga-erfahrene Ex-Rapidler im Kader. Auf der Bank sitzt Josef Kühbauer, der Bruder von Rapid-Coach Dietmar Kühbauer.

Ruhiger Sommer für Salzburg

Ebenfalls am Samstag (16.30 Uhr, ORF1) greift Titelverteidiger Salzburg nach einem ruhigen Transfersommer gegen Regionalligist Schwarz-Weiß Bregenz ein. Mit Stürmer Hee-chan Hwang (Leipzig) gab es nur einen prominenten Abgang, Dominik Szoboszlai bleibt indes eine weitere Saison. „Es tut auch einmal gut, so einen Sommer zu haben“, erklärte Sportchef Christoph Freund. Allerdings schließt das Transferfenster heuer auch erst Anfang Oktober.

Vorläufig aber kann Jesse Marsch aus dem Vollen schöpfen, zumal mit Noah Okafor, Sekou Koita, Mohamed Camara und Karim Adeyemi die nächsten Talente in die Startelf drängen. „Viele junge Spieler sind bereit für den nächsten Schritt“, so der US-Amerikaner, der im Sommer nur den von Olympique Lyon gekommenen Innenverteidiger Oumar Solet, 20, integrieren musste. „Es ist ein Vorteil, dass ein Großteil der Gruppe schon ein Jahr zusammen ist. Jeder weiß, was zu tun ist. Wir haben alle Positionen doppelt besetzt“, sagte Marsch.

Nach Testspielen gegen Ajax Amsterdam (1:4) und Liverpool (2:2) wohnt dem Vergleich mit den Vorarlbergern ein kleiner Kulturschock inne. Marsch war sich dennoch sicher: „Wir werden Bregenz sicher nicht unterschätzen, es ist das Spiel des Lebens für viele von ihren Spielern, da müssen wir eine gute Mentalität haben.“ (swi/ag.)

1. Cuprunde, Auswahl, heute: WAC – Neusiedl, Admira – Wels, Gleisdorf – Ried, Sturm – SV Innsbruck. Samstag: Salzburg – SW Bregenz, ATSV Wolfsberg – St. Pölten, WSG Tirol – St. Anna/Aigen, Siegendorf – Lask. Sonntag: Dornbirner SV – Hartberg, Austria – Retz, Rapid – St. Johann/Pongau. Gurten – Altach verschoben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2020)