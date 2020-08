„Peinliche Selbstinszenierung“

Die SPÖ attackiert den Kanzler vor dessen Erklärung am Freitag. FPÖ und Neos schießen sich auf den Gesundheitsminister ein.

Wien. Im Vorfeld der für Freitag angekündigten Erklärung von Kanzler Sebastian Kurz zur Coronapandemie attackierte die SPÖ den Regierungschef scharf. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sagte, dass er sich von der „mit viel Pomp und Getöse angekündigten Rede“ nicht allzu viel erwarte. „Es ist lachhaft, wenn Kurz mit der türkisen Glaskugel in der Hand als angeblicher Heilsbringer und selbst ernannter Virusexperte auftritt, über Virusmutationen schwadroniert und irgendwelche Voraussagen über das nächste Jahr von sich gibt.“

Mit dieser „peinlichen Selbstinszenierung“ versuche Kurz, „vom Corona-Murks der türkis-grünen Regierung abzulenken“. Der Kanzler trage die Verantwortung für das Corona-Chaos und dafür, dass es nach wie vor keine echte Hilfe für die Menschen gebe.

Die FPÖ wiederum sieht die angekündigte Verlängerung der Sonderbetreuungszeit für Eltern bis Ende Februar 2021 (siehe Bericht oben) als Zeichen für einen zweiten Lockdown. Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch forderte die Regierung auf, „endlich mit der Wahrheit herauszurücken“. Eine Sonderbetreuung ohne Rechtsanspruch sei eine „Mogelpackung“. Die FPÖ fordert einen Rechtsanspruch auf Sonderpflegeurlaub mit gleichzeitiger 100-prozentiger Lohnkostenübernahme.

„Überforderter“ Anschober

Zudem verlangt Parteichef Norbert Hofer vom Kanzler die „Abberufung“ von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Mit Blick auf die kritischen Stellungnahmen zum Entwurf für die Novelle des Coronagesetzes sagte Hofer, Anschober sei mit seiner Aufgabe „überfordert“. Er solle daher durch einen Experten ersetzt werden.

Auch die Neos sind mit dem derzeit in Begutachtung befindlichen Corona-Gesetzesentwurf der Regierung nicht einverstanden. In einer Stellungnahme fordern sie deswegen Anpassungen, damit nicht erneut in Grund- und Freiheitsrechte von Menschen eingegriffen werde, so der stellvertretende Klubchef, Nikolaus Scherak. Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist wie die FPÖ der Meinung, dass Gesundheitsminister Anschober überfordert ist. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2020)