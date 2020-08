Nur wenige Firmen werden im Coronajahr ihre Zielvorgaben erreichen. Das hat Folgen für Provisionen, Prämien und Boni der Mitarbeiter.

Es ist schon lange her, da verschlief ein Fotokonzern die Digitalisierung. An jeder Ecke probierten Hobbyfotografen ihre nagelneuen Digitalkameras aus, doch das Konzernmanagement hielt eisern an Jahreszielen mit zweistelligen Zuwachsraten für Analogfilme fest. Diese brauchte zwar keiner mehr, aber Ziele sind zu erreichen, da mag kommen, was will.