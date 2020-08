Fernsehpreis an Zerhaus Film „Ein Dorf wehrt sich“

Auch Sendungen von Servus-TV und Dorf-TV erhalten Preise.

Zum 52. Mal wurde am Donnerstag der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung vergeben. Als bester Fernsehfilm wird „Ein Dorf wehrt sich“ ausgezeichnet: Ein Film über zivilen Widerstand in Altaussee in den letzten Tagen des 2. Weltkriegs von Gabriela Zerhau (Regie, Drehbuch). Bei den Dokumentationen überzeugte Robert Gokls „Menschen und Mächte“-Beitrag „Auf Wiedersehen, Mama! Auf Wiedersehen, Papa!“ über Kindertransporte in der NS-Zeit.

In der Kategorie Sendereihen geht der Preis an Manfred Neubacher für „Ich, Bauer“ (Servus TV). In der neuen Kategorie „Diskussionssendungen und Talkformate“ setzte sich Martin Wassermair mit „Der Stachel im Fleisch – Politikgespräche mit Vorwärtsdrang“ (zu sehen auf Dorf-TV) durch. Den Axel-Corti-Preis erhält der ehemalige ORF-Korrespondent Friedrich Orter für sein Lebenswerk. (i. w.)

