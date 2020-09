Vom Firmensitz zum Wellness-und Seminarhotel

Ein Software-Unternehmen mausert sich zum Hotelier: Philip Jansohn und das Hotel Schlosspark Mauerbach.

Die Presse: Mesonic Business Software ist 100-Prozent-Eigentümer des Hotels Schlosspark Mauerbach. Wie kommt ein Software-Unternehmen aufs Hotel?

Philip Jansohn: Der fünf Hektar große Schlosspark war vor 17 Jahren zum Verkauf ausgeschrieben. Dem Interessenten Caritas war er zu teuer im Unterhalt. Die Mesonic Holding kaufte ihn als Firmensitz – an ein Hotel dachte man damals noch nicht. Aber man errichtete einige Meeting- und Seminarräume. Die wurden so gut angenommen, dass man den Seminarbereich immer wieder erweiterte. Dann kamen ein paar Zimmer dazu, dann noch ein paar Seminarräume und noch einige Zimmer. Der Übergang zu einem Hotelbetrieb verlief fließend, ab 2008 jedenfalls gab es neben dem Firmensitz auch ein Hotel. Viele Jahre war Schlosspark Mauerbach ein reines Seminarhotel. Und weil man den Seminarteilnehmern auch etwas Entspannung bieten wollte, wurde ein kleiner Spa-Bereich errichtet, quasi ein Bonsai-Spa.



Heute wird es als Seminar- und Wellness-Hotel geführt. Wie kam es dazu?

Die Seminaristen reisen ja meist am Freitag ab, andere kommen am Montag oder Dienstag an. Die Wochenenden waren tote Tage. Aber auch im Sommer lässt das Seminargeschäft immer nach. Es galt also, die Wochenenden und die Seminar-schwachen Sommerwochen besser auszulasten.



Indem man den Wellness-Sektor ausbaute?

Ich wurde 2018 Direktor des Hotels und hatte von Anfang an die Aufgabe, den Wellness-Sektor auszubauen, zu bewerben und zu vermarkten, ohne den Seminarbereich zu vernachlässigen.