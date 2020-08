Die US-Notenbank Fed passt ihre Strategie an

Die wichtigste Zentralbank strebt bei der Inflation einen Mittelwert von zwei Prozent an. Der Fokus auf den Arbeitsmarkt wird stärker.

Washington. Die amerikanische Notenbank war in diesem Jahr schon mehrfach für Überraschungen gut. Daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Am Donnerstag gab Fed-Chef Jerome Powell via YouTube-Konferenz bekannt, dass die wichtigste Zentralbank der Welt ihre Strategie anpassen wird. Eigentlich hätte dieser Tage das alljährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole über die Bühne gehen sollen. Aufgrund der Coronakrise fand die Veranstaltung aber virtuell und vor den Augen der Öffentlichkeit statt.

Powell kündigte an, der Inflation künftig mehr Spielraum zu gewähren. Demnach kann die US-Inflationsrate für einen längeren Zeitraum über dem angepeilten Idealwert von zwei Prozent liegen, wenn sie zuvor geraume Zeit darunter lag. Unter dem Strich soll die Zwei-Prozent-Marke also ein Durchschnittswert sein, den man im Zeitverlauf anstrebt. An eine mathematische Formel wird man sich aber nicht binden.

„Dies dürfte dazu führen, dass ein Ausstieg aus der derzeit ultralockeren Geldpolitik noch weiter auf die lange Bank geschoben wird, selbst wenn die US-Wirtschaft nach der Coronakrise in einen stabilen und anhaltenden Aufschwung einschwenkt“, urteilte LBBW-Ökonom Uwe Burkert.

Zugleich soll das Ziel der Vollbeschäftigung stets an erster Stelle stehen.

„Die maximale Beschäftigung ist ein breit angelegtes und integratives Ziel“, ließ die Fed wissen. Diese Änderung spiegle die Wertschätzung für die Vorteile eines starken Arbeitsmarkts, insbesondere für viele in einkommensschwachen Gemeinden, wider.

Regelmäßige Überprüfung

Während der längsten wirtschaftlichen Expansion in den USA, die bis zur Pandemie Anfang dieses Jahres verzeichnet wurde, profitierten viele Gruppen – darunter Minderheiten und Frauen – von ihrer Fähigkeit, Arbeit zu finden, erläuterte Powell. Angesichts der Unruhen in den USA wegen Rassenungleichheit wurden jedoch Fragen aufgeworfen, wie die Politik der Fed den Gemeinden im Großen und Ganzen hilft. Weil der Fokus nun noch stärker auf dem Arbeitsmarkt liegt – der durch die Coronakrise gehörig ins Trudeln geraten ist –, hat die Fed weitere Argumente in der Hand, um ihren lockeren geldpolitischen Kurs eine Zeit lang zu verteidigen.

Allein vergangene Woche meldeten sich erneut mehr als eine Million Amerikaner arbeitslos. Auch wenn das rund 100.000 weniger waren als in der Woche davor, bleibt die Zahl außergewöhnlich hoch. Auch ging das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 31,7 Prozent zurück.

„Künftig dürfte es somit nicht mehr als potenzielles Risiko angesehen werden, den Arbeitsmarkt in der Hochkonjunktur heißlaufen zu lassen, sondern als Mittel, um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern“, urteilte LBBW-Ökonom Burkert.

Der Katalog der Notenbank zu den Langfrist-Zielen, der nun überarbeitet wurde, und die geldpolitische Strategie stammten aus dem Jahr 2012. Künftig soll es zu laufenden Überprüfungen kommen. (ag./nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2020)