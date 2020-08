Eine Museumsholding? Bringt Kosten und Posten

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Statt sich Spannendes auszudenken, um Publikum anzulocken, sind Museen und Kulturpolitik mit sich beschäftigt.

150 Jahre lang war es nie länger geschlossen als drei Tage hintereinander. Ausgerechnet heuer – ein halbes Jahr! Morgen, Samstag, sperrt das Metropolitan Museum New York endlich wieder auf. Mit einer Jubiläumsausstellung, die uns aus der Ferne betrachtet wieder einmal heftig an die kulturellen Unterschiede in der gesellschaftlichen Verankerung der Museen erinnert. Beruht dort doch alles auf bürgerlichem Engagement.