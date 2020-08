Siziliens Hilferuf an Europa

Regionalpräsident Nello Musumeci wollte Siziliens Flüchtlingsunterkünfte schließen – angeblich aus Sorge wegen Corona. Italiens Regierung hat sein Vorhaben nun gestoppt, doch seine Drohung ist auch für die EU hoch relevant.

Rom. Je drastischer die Drohung, desto größer die Aufmerksamkeit – diesem Prinzip folgend kündigte Nello Musumeci, Regionalpräsident Siziliens, an, alle Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden aus seiner Region ausweisen zu wollen. Per Dekret will er dafür sorgen, dass alle Aufnahmezentren geräumt, die Flüchtlinge an andere Orte verteilt und keine neuen Asylsuchenden mehr aufgenommen werden. Als Grund für die extreme Maßnahme führt Musumeci die Sorge vor Corona-Infektionen unter den Flüchtlingen in überfüllten Unterkünften an, schließlich trage er die Verantwortung in Gesundheitsangelegenheiten.