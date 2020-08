Christoph Thun-Hohenstein: Umdenken und neu aufstellen

Österreich soll als Umweltnation eine Vorreiterrolle in Europa übernehmen, sagt MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein. Ein Gespräch über das Potenzial eines Designmuseums und über sein Leitmotiv der „Klimaschönheit“.

„Solange ich dieses Haus leite, wird es eine Ausstellungsfläche geben, die permanent diesem Thema gewidmet ist“, sagt Christoph Thun-Hohenstein, Direktor des Museums für Angewandte Kunst in Wien. Gemeint sind Fragen des Klimawandels und des Umweltschutzes, und Thun-Hohenstein möchte das MAK zu einer ständigen Präsentationsfläche für mögliche Lösungsansätze machen. Das zeigte sich schon in der Vergangenheit, etwa bei der Vienna Biennale 2019 und der Ausstellung „Klimawandel! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft“. Beinah zeitgleich mit der Wiedereröffnung des Hauses im Frühling startete eine Ausstellungsreihe in der neuen Climate Care Gallery. Zu sehen gibt es zunächst Arbeiten von Absolventen der Universität für Angewandte Kunst – es handelt sich um eine Kooperation der beiden Institutionen. Um begleitende Überlegungen darzulegen, veröffentlichte Thun-Hohenstein einen umfassenden Essay mit dem Titel „Klimaschönheit. Die Kunst, Fortschritt neu zu gestalten“. Was er mit dem Begriff meint und wie er die Rolle eines Designmuseums in diesem Zusammenhang definiert, erklärte Christoph Thun-Hohenstein im Gespräch mit dem „Schaufenster“.



Ihr im Juni begleitend zum Start der neuen Climate Care Gallery des MAK veröffentlichter Essay hat nahezu Manifestcharakter. Was hat Sie bewogen, ihn zu schreiben?



Ich beschäftige mich seit Längerem intensiv mit dem Themengebiet und versuche, das ganze Bild zu sehen. Grob vereinfachend gesprochen, sehe ich im Umweltbereich zwei Denkschulen: Die einen widmen ihre Aufmerksamkeit der Dekarbonisierung und Klimaneutralität. Andere sehen den Verlust von Biodiversität und die Zerstörung von Ökosystemen als Hauptproblem. Da mich stets Synthesen interessieren, habe ich versucht, beide Richtungen zu einer ganzheitlichen Sicht zusammenzuführen – also Dekarbonisierung und Artenschutz bzw. Ökosystempflege gemeinsam zu denken.