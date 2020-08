Wasserstoffeinsatz als Schlüsseltechnologie für „grünen“ Stahl

Pro Tonne Stahl fallen in der Stahlproduktion im EU-Durchschnitt insgesamt rund 1,7 Tonnen CO2 an.

Für zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ist die Stahlindustrie verantwortlich – höchste Zeit zu handeln. In Alpbach wurde diskutiert, wie Klimaneutralität in dem Sektor erreicht werden kann, ohne dass der Produktionsstandort Europa an Attraktivität einbüßt.

Europa soll der erste klimaneutrale Kontinent werden und bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freisetzen. Den Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft, bei der das Wachstum von Ressourcennutzung abgekoppelt ist, gibt der „Green Deal“ der Kommission vor. Insgesamt sollen eine Milliarde Euro in vielversprechende Projekte rund um CO2-arme Lösungen für energieintensive Industriezweige investiert werden.