Verbüßt Christchurch-Attentäter seine Strafe in Australien?

Nach der Verurteilung des Attentäters von Christchurch zu lebenslanger Haft ohne Bewährung gibt es in Neuseeland Forderungen nach einer Abschiebung des 29-Jährigen in seine australische Heimat. "Die Islamische Gemeinschaft und alle Neuseeländer haben bereits genug gelitten, ohne dass sie jetzt auch noch die astronomische Summe bezahlen müssen, um ihn in unserem Gefängnissystem in Sicherheit zu verwahren", sagte Vize-Premier Winston Peters. "Dieser Terrorist sollte in das Land zurückgeschickt werden, das ihn großgezogen hat."

Der in Australien geborene Brenton Tarrant hatte im März 2019 in zwei Moscheen 51 Menschen erschossen und 50 weitere verletzt. Am Donnerstag war der Rechtsextremist nach einer viertägigen Anhörung in Christchurch zum höchstmöglichen Strafmaß verurteilt worden: Er muss für den Rest seines Lebens ins Gefängnis.

Kosten: 2200 Euro pro Tag

Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen beliefen sich die Kosten für die Haft auf täglich etwa 4.000 Neuseeland-Dollar (2.200 Euro), hieß es. Damit könnte die gesamte Gefängnisstrafe die Steuerzahler über Jahrzehnte hinweg Dutzende Millionen kosten.

Der australische Regierungschef Scott Morrison zeigte sich am Freitag offen für die Option, den Verurteilten nach Australien zu bringen. Er werde diese Möglichkeit mit seiner neuseeländischen Amtskollegin Jacinda Ardern besprechen, sagte er im australischen Frühstücksfernsehen. Eine formelle Anfrage aus dem Nachbarland gebe es aber bisher nicht.

