Mitreden: Wie kann Schule in der Coronakrise funktionieren?

Das neue Schuljahr steht vor der Tür und mit ihm eine Reihe von neuen Herausforderungen für Schüler, Eltern und Lehrer. Wie gelingt der Unterricht in Zeiten von Corona? Diskutieren Sie mit!

Viele Schüler wollen noch nicht daran denken, so mancher Lehrer wohl auch nicht, aber bald ist es wieder soweit: die Schule beginnt. Heuer unter ganz besonderen Bedingungen. Wie der Unterricht im Herbst ausschauen soll, wurde Mitte August vom Bildungsministerium verkündet. Heinz Faßmann erklärte: „Ich will einen normalen Regelbetrieb, ohne Schichtbetrieb und halbe Klassen“, so der Bildungsminister.

Wie genau dieser Regelbetrieb in Zeiten von Corona aussehen soll, hängt von der wöchentlichen Ampel-Schaltung ab, die kurz vor Schulstart das erste Mal öffentlich gemacht wird und nach Regionen unterscheidet. Vier Farben werden dann über die „neue Normalität“ an den Schulen entscheiden. Erst bei Orange und Rot wird wieder teilweise Fernunterricht eingeführt. Außerdem muss man damit rechnen, dass einzelne Klassen und Schulen geschlossen werden, wenn sich vor Ort jemand infiziert. Die Option auf Sonderbetreuungszeiten wird verlängert.

Minister Faßmann verhält sich in der Krise beruhigend, schreibt Iris Bonavida in einem Kommentar. Sie meint aber auch: „Die Ruhe kann sich auf Eltern, Lehrende und Schüler aber nur dann ausbreiten, wenn Klarheit herrscht“. Denn wichtige Fragen sind weiter offen. Etwa: Wie geht man mit einer Erkältung um?

Permanentes Maskentragen ist in Faßmanns Plan nicht vorgesehen. Den Grund sieht Köksal Baltaci in einer Regelung der Regierung, wonach das konsequente Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht als geschützter Kontakt gilt. Solange es hier keine Änderung gibt werde auch „die Skepsis in der Bevölkerung anhalten“, schreibt Baltaci in einem Leitartikel.

Andreas Schabauer schreibt indes in einem Leserbrief, Masken bringen nichts, sobald sie übersättigt sind. Daher setze das Ministerium in Schulen auch folgerichtig auf größtmögliche Verdünnung der ausgeatmeten Aerosole durch oftmaliges Lüften und Unterricht im Freien.

Hört man sich bei Eltern um, wäre eine Maske im Unterricht jedenfalls lange nicht das größte Problem. Denn der Alltag hat sich ohnehin stark verändert. Viele fragen sich: Was macht das mit meinen Kind? Wie Rosa Schmidt-Vierthaler berichtet, haben viele jedenfalls deutlich weniger gelernt. Laut einer Studie des deutschen Ifo-Instituts beschäftigten sich Schüler im Homeschooling nur halb so lange mit der Schule wie sonst. 38 Prozent lernten gar weniger als zwei Stunden am Tag. Werden sie diese Rückstände aufholen?

Aber nicht alle sehen nur negative Folgen. HTL-Lehrer Georg Sutterlüty hofft in einem Gastkommentar auf neuen Schwung in der Bildungspolitik: „Es wird nicht mehr so sein, wie es einmal war. Vielleicht ist die Zeit reif für neue Methoden, didaktische Ansätze oder generell für das Aufbrechen starrer Strukturen.“

(sk)

Diskutieren Sie mit: Wie kann ein Schulbetrieb in Zeiten von Corona funktionieren? Was halten Sie von den Regeln fürs neue Schuljahr? Welche Probleme sehen Sie auf uns zukommen? Und: Bringt die Coronakrise auch Positives für den Bildungsbereich mit sich?