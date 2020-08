Was in Österreich gut geklappt hat

Die Forschung an Netzwerken und den Folgen gewisser Maßnahmen erfährt in der Krise neue Aufmerksamkeit. Stefan Thurner erzählt von den Corona-Auswirkungen.

Für Stefan Thurner ist der berufliche Ausflug in die Tiroler Berge nichts Ungewöhnliches, denn seit 2006 hält er hier regelmäßig Vorträge zu Themen wie „Komplexität und die neue Aufklärung“. Doch heuer ist alles anders: Nicht nur, weil die Alpbacher Technologiegespräche diesmal kein Massenevent sind – das Panel „Complexity Science: Corona and the Consequences“ wurde online übertragen. Auch das Bewusstsein für die Komplexitätsforschung ist in diesem Jahr höher denn je.