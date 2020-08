Der Fall Nawalny: Das Gift und die Lüge

Wladimir Putin wird vielleicht mit dem Gift im Körper des Regimekritikers nichts zu tun haben. Aber er trägt die Verantwortung für die Vergiftung des gesellschaftlichen Körpers in Russland, für Gleichschaltung und Repression.

Ob der Kremlkritiker Alexej Nawalny überlebt, wissen wir nicht. Aber die Ärzte der Berliner Charité wissen unterdessen, dass er vergiftet wurde. Ihre Kollegen in der Omsker Notfallklinik Nr. 1 hatten von einer Stoffwechselerkrankung oder einem Zuckerschock gesprochen. Gut möglich, dass die unauffälligen Herren in ihren grauen Anzügen, die in der Klinik plötzlich das Kommando übernommen hatten, dem Chefarzt diese Diagnose diktierten.



Schon früher war der hippokratische Eid schwächer als die Loyalität gegenüber den „Diensten“. Auf Befehl des KGB waren in den 1970er- und 1980er-Jahren in der Sowjetunion selbst denkende Menschen pathologisiert und psychiatrisiert worden. Anschließend wurden sie kriminalisiert und diffamiert. Damals festigte ein gewisser Wladimir Putin sein Weltbild und erlernte das Handwerk des Geheimdienstlers. Heute steht er an der Spitze Russlands. Und diesem Staat mit seinen Ressourcen und Erlösen haben sich die Geheimdienstler unterworfen.