Was bis zum Ende des Tunnels verbessert werden sollte

Ja, Österreich ist bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Damit das künftig weiterhin so ist, muss strukturell einiges verändert werden.

Was verbindet Sebastian Kurz und Werner Faymann? Auf den ersten Blick wenig, auf den zweiten nur eines: Sie beide sind die Krisenkanzler. Stand der SPÖ-Parteichef 2008 anfangs verzagt einer weltweiten Finanzkrise gegenüber, die das Land, seine Banken, die Wirtschaft und, ja, auch die Große Koalition besser meisterten, als erwartet worden war, war und ist der junge ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz mit einem unerfahrenen Regierungspartner, mit der ersten Pandemie der jüngeren Geschichte und einer noch größeren Wirtschaftskrise als 2008 konfrontiert.



Und Kurz hatte in seiner mit großer medialer Vorbereitung und Getöse begleiteten kleinen „State of the Union“ recht, als er sagte, dass das Land auch diesmal wieder vergleichsweise besser durch die Krise gekommen sei. Bisher. Daran ist neben einer einigermaßen geeinten Politik und den verantwortlichen Institutionen die zutiefst österreichische Kombination aus Flexibilität, Kraft der Wirtschaft und – zum großen Teil – Disziplin der Bevölkerung verantwortlich.